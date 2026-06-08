Magnora Data Center balza al debutto su Euronext Growth Oslo

(Teleborsa) - Magnora Data Center, società di sviluppo e gestione di data center, si è quotata su Euronext Growth Oslo. Si tratta della 27esima quotazione sui mercati Euronext dall'inizio dell'anno.



Magnora Data Center vanta un portafoglio di progetti per una potenza lorda di 585 megawatt in Norvegia, Svezia, Finlandia e Italia. Grazie a un modello di business scalabile e a basso fabbisogno di capitale, intende supportare la crescente domanda di elaborazione dati, servizi cloud e applicazioni di intelligenza artificiale. La società ha sede a Oslo, in Norvegia.



La quotazione di Magnora Data Center è avvenuta tramite l'ammissione alla negoziazione di 100.000.000 di azioni ordinarie emesse e in circolazione. Prima della quotazione, la società ha completato un collocamento privato, raccogliendo proventi lordi per 650 milioni di NOK (circa 60 milioni di euro). Il collocamento privato ha registrato una domanda superiore di oltre dieci volte all'offerta e ha suscitato l'interesse di investitori nei Paesi nordici e a livello internazionale.



All'apertura dei mercati di oggi, il prezzo delle azioni era di 15,10 NOK per azione, conferendo alla società una capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di NOK (circa 138 milioni di euro) nel suo primo giorno di negoziazione.



"Abbiamo riscontrato un forte interesse da parte degli investitori durante il processo di IPO - ha commentato Erik Sneve, Presidente Esecutivo di Magnora Data Center - Nel collocamento privato della scorsa settimana, ampiamente sottoscritto, abbiamo raccolto 650 milioni di NOK da un'ampia base di investitori di alta qualità. Ora ci concentreremo sul proseguimento della nostra strategia e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. I proventi del collocamento privato ci consentiranno di accelerare l'ideazione, lo sviluppo e gli investimenti nei nostri progetti. Vorrei aggiungere che sono lieto di offrire al mercato questa prima azione quotata in Europa che offre un'esposizione pura al mercato dei data center in rapida crescita".

Condividi

```