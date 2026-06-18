ESPE, Enrico Meneghetti confermato presidente e AD

(Teleborsa) - Il nuovo CdA
di ESPE
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor nella fornitura di impianti fotovoltaici, ha conferito le deleghe e attribuito i poteri, confermando il presidente Enrico Meneghetti quale AD
, in continuità con il ruolo già ricoperto e con le responsabilità operative allo stesso affidate.
"I risultati conseguiti nell'ultimo esercizio rappresentano un passaggio significativo nel percorso di sviluppo di ESPE e riflettono il lavoro svolto nel corso del mandato triennale appena concluso - ha commentato l'imprenditore - La conferma dell'assetto di governance si inserisce in questa linea di continuità, con l'obiettivo di proseguire nel rafforzamento industriale
del Gruppo, mantenendo alta l'attenzione sulla qualità dell'esecuzione, sulla crescita delle competenze e sulla solidità del modello operativo".