Triboo, conferite deleghe e costituiti comitati interni al CdA

(Teleborsa) - l nuovo Consiglio di Amministrazione di Triboo ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance da parte degli amministratori indipendenti Ramona Corti e Cristina Mollis nonché i requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.



La Società ha poi confermato Amministratore Delegato Giulio Corno conferendo i poteri esecutivi per la gestione ordinaria della Società, e confermato i poteri già attribuiti in relazione al precedente mandato al Presidente Riccardo Maria Monti.



Sono stati costituiti all’interno del Consiglio i seguenti comitati: Comitato Nomine e Remunerazione, costituito dai consiglieri Ramona Corti, Cristina Mollis e Dania Ferrari; Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, costituito dai consiglieri Ramona Corti, Cristina Mollis e Dania Ferrari. Il Consigliere Ramona Corti è stata confermata Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate mentre il Consigliere Cristina Mollis è stata nominata Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione.

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