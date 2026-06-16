Officina Stellare: costituiti i nuovi comitati interni al Consiglio di Amministrazione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare , società vicentina leader nella progettazione e produzione di tecnologie mission-critical nei settori dello Spazio, dell’Aeronautica, dei Sistemi di Difesa, del Navale e della Cybersecurity, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giovanni dal Lago, ha deliberato di istituire i seguenti comitati interni, approvando altresì i relativi regolamenti di funzionamento: Comitato Nomine e Remunerazioni, composto dai seguenti Amministratori: Mara Vanzetta (Presidente), Silvia Paola Bassani, Martino Gobbi; Comitato Controllo e Rischi, e Operazioni con Parti Correlate, composto dai seguenti Amministratori: Elena Biffi (Presidente), Silvia Bassani, Carlotta Pedrelli; e Comitato M&A, con il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nella valutazione di opportunità in materia di M&A composto (a) dagli Amministratori Alessandro Franzoni (Presidente), Giovanni Dal Lago, Pasquale Terracciano, Martino Gobbi, e Carlotta Pedrelli, nonché (b) dai seguenti componenti esterni al Consiglio di Amministrazione, scelti tra i collaboratori della Società con background di alto profilo nel settore della difesa e aerospazio: Enzo Vecciarelli ed Enrico Credendino.

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