Memorandum USA-Iran, Trump firma "a distanza": accordo in vigore

14 punti: da Hormuz a revoca sanzioni

(Teleborsa) - Usa e Iran hanno firmato elettronicamente il memorandum of understanding per mettere fine alla guerra. La conferma è arrivata sia dalla Casa Bianca che da un funzionario iraniano. Secondo quanto riporta Axios che cita alcune fonti, Trump ha firmato personalmente una copia del MoU on l'Iran mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles.



La bozza visionata e diffusa da Bloomberg è un testo in 14 punti con scadenze, cifre e paletti messi nero su bianco, ideata per trasformare il cessate il fuoco in una intesa solida e duratura: il primo recita che Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati coinvolti nell'attuale guerra, dichiarano, con la firma del presente Memorandum d'Intesa, la cessazione immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, e si impegnano a non intraprendere da questo momento alcuna azione ostile l'uno contro l'altro, né a minacciare o usare la forza reciproca. L'accordo finale confermerà le disposizioni del presente articolo e dei restanti articoli.





Tra gli altri, il punto 5 nel quale viene sottolineato che la firma del presente Memorandum d'Intesa, la Repubblica Islamica dell'Iran adotterà immediatamente misure per garantire che il traffico delle navi mercantili tra il Golfo Persico e il Mare di Oman, in entrambe le direzioni, torni entro 30 giorni ai livelli precedenti alla guerra, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli tecnici e neutralizzare le mine.



Al punto 10 si legge che gli Stati Uniti si impegnano, immediatamente dopo la firma del Memorandum e fino alla revoca delle sanzioni, a far sì che il Dipartimento del Tesoro statunitense rilasci deroghe per l'esportazione di petrolio greggio iraniano, prodotti petrolchimici e derivati, nonché per tutti i servizi connessi, inclusi quelli bancari, assicurativi e di trasporto.

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