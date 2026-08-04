Pfizer, vendite +1% ed eps adj di 0,77 dollari nel secondo trimestre, alza target sui ricavi

(Teleborsa) - Pfizer ha registrato ricavi del secondo trimestre 2026 pari a 15 miliardi di dollari, con una crescita operativa dell'1% su base annua. Escludendo il contributo di Comirnaty e Paxlovid, la crescita sarebbe stata del 5%. I ricavi dei prodotti lanciati e acquisiti sono saliti del 18%.



La perdita per azione è stata di 0,04 dollari che riflette svalutazioni di attività immateriali non monetarie per 4,3 miliardi di dollari. A livello rettificato il gruppo ha registrato un utile per azione di 0,77 dollari.



La società rivede al rialzo di 500 milioni la previsione sul fatturato relativo all'intero 2026, portandola a un intervallo tra 60,5 e 62,5 miliardi. Conferma invece la stima sull'utile per azione rettificato tra 2,80 e 3,00 dollari, che assorbe un impatto di circa 0,10 dollari derivante dalla transazione con Innovent Biologics.



Albert Bourla, presidente e CEO della società, commenta: "Pfizer ha registrato un altro trimestre positivo, rispettando i nostri impegni finanziari e portando avanti la nostra strategia. I nostri prodotti, sia quelli lanciati che quelli acquisiti, hanno ottenuto buoni risultati, il nostro programma per la lotta all'obesità sta procedendo con un notevole slancio e il nostro portafoglio oncologico rimane un punto di forza. Sono fiducioso che creeremo un valore sostanziale in futuro per pazienti e azionisti."



Al momento il titolo Pfizer oscilla intorno alla parità nel pre-market di Wall Street.

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