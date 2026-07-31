Comer Industries, 1° semestre in crescita a doppia cifra. Marco Mascheroni nuovo CFO

(Teleborsa) - Comer Industries , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi delle vendite pari a 676,3 milioni di euro (vs. 447,2 milioni di euro al 30 giugno 2025), in aumento del 51,2%. La società neoacquisita Comtesco Corporation, consolidata a partire dal 1° gennaio 2026, ha contribuito per 151 milioni di euro. La crescita a parità di perimetro è stata pari al 17,5% (+19,3% a cambi costanti).



L'EBITDA è pari a 100,5 milioni di euro (vs. 71,8 milioni di euro al 30 giugno 2025) con un'incidenza sui ricavi delle vendite pari al 14,9%. L'EBIT è pari a 67,9 milioni di euro (vs. 44,7 milioni di euro al 30 giugno 2025) con un'incidenza sui ricavi delle vendite pari al 10%. Il risultato netto adjusted è pari a 53,5 milioni di euro (vs. 38,8 milioni di euro al 30 giugno 2025).



L'indebitamento finanziario netto è pari a 124,6 milioni di euro e Leverage ratio a 0,7x al 30 giugno 2026 (vs. 28,9 milioni di euro e 0,2x rispettivamente al 31 dicembre 2025). L'Indebitamento finanziario netto include l'effetto dell'acquisizione del 100% di Comtesco pari a 100,0 milioni di euro



"I risultati del primo semestre confermano la solidità del Gruppo e la validità del percorso strategico intrapreso negli anni - ha commentato l'AD Matteo Storchi - In un contesto geopolitico ancora complesso e caratterizzato da persistente incertezza, Comer Industries ha confermato la propria capacità di crescita, rafforzando la presenza internazionale e mantenendo una rigorosa disciplina

operativa e finanziaria. L'andamento dei ricavi, il livello di EBITDA raggiunto e la generazione di cassa evidenziano la resilienza del modello di business e la capacità del Gruppo di affrontare scenari sfidanti con visione strategica e continuità gestionale".



Il CdA ha nominato Marco Mascheroni quale Group CFO e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con efficacia a decorrere dal 1° settembre 2026. Marco Mascheroni subentra a Stefano Palmieri, che ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a partire dal 31 agosto 2026 per intraprendere nuove sfide professionali. Marco Mascheroni ha maturato una lunga e solida esperienza nell'alta direzione di gruppi multinazionali, tra cui UFI Filters e Sogefi , e ha collaborato a stretto contatto con Stefano Palmieri negli ultimi anni nel ruolo di Direttore Amministrazione e Controllo del Gruppo Comer Industries. Alessandro Brizzi, Investor Relator del Gruppo, oltre a presidiare le relazioni con gli stakeholder, supporterà la definizione, lo sviluppo e l'attuazione della strategia di Mergers and Acquisitions (M&A) del Gruppo.

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