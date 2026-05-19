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SYS-DAT, Intesa alza targe price con nuovo piano che punta a raddoppio dimensioni

Finanza, Consensus
SYS-DAT, Intesa alza targe price con nuovo piano che punta a raddoppio dimensioni
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 9,0 euro per azione (dai precedenti 8,7 euro) il target price su SYS-DAT, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale dell'84%.

Gli analisti scrivono che il nuovo Piano Strategico 2026-2028 di SYS-DAT conferma la strategia di crescita dual-engine del gruppo, che combina un'espansione organica superiore alla media di mercato con un approccio disciplinato alle acquisizioni (M&A). Il piano rafforza gli elementi chiave della storia di investimento: specializzazione verticale, software proprietario, soluzioni mission-critical, elevata fidelizzazione dei clienti e una base di ricavi ricorrenti/ripetibili.

Gli obiettivi del management indicano un ulteriore incremento di dimensioni, pur mantenendo un profilo di redditività sostanzialmente in linea con i livelli storici del gruppo. "Riteniamo il piano credibile, supportato da una solida esperienza di esecuzione, risorse finanziarie disponibili e una strategia di acquisizione chiaramente definita - si legge nella ricerca - Nel complesso, crediamo che l'aggiornamento rafforzi il case di investimento, con l'integrazione delle acquisizioni, il cross-selling e l'innovazione basata sull'intelligenza artificiale che rimangono le aree chiave da monitorare".

Intesa Sanpaolo stima che il potenziale impatto di ulteriori acquisizioni entro il 2028 potrebbe aggiungere 0,5-0,9 euro per azione alla valutazione, prima di qualsiasi potenziale sinergie.
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