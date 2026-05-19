SYS-DAT, Intesa alza targe price con nuovo piano che punta a raddoppio dimensioni

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 9,0 euro
per azione (dai precedenti 8,7 euro) il target price
su SYS-DAT
, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale dell'84%.
Gli analisti scrivono che il nuovo Piano Strategico 2026-2028
di SYS-DAT conferma la strategia di crescita dual-engine
del gruppo, che combina un'espansione organica superiore alla media di mercato con un approccio disciplinato alle acquisizioni (M&A). Il piano rafforza gli elementi chiave della storia di investimento: specializzazione verticale, software proprietario, soluzioni mission-critical, elevata fidelizzazione dei clienti e una base di ricavi ricorrenti/ripetibili.
Gli obiettivi del management indicano un ulteriore incremento di dimensioni, pur mantenendo un profilo di redditività sostanzialmente in linea con i livelli storici del gruppo. "Riteniamo il piano credibile, supportato da una solida esperienza di esecuzione
, risorse finanziarie disponibili e una strategia di acquisizione chiaramente definita - si legge nella ricerca - Nel complesso, crediamo che l'aggiornamento rafforzi il case di investimento, con l'integrazione delle acquisizioni, il cross-selling e l'innovazione basata sull'intelligenza artificiale che rimangono le aree chiave da monitorare".
Intesa Sanpaolo stima che il potenziale impatto di ulteriori acquisizioni
entro il 2028 potrebbe aggiungere 0,5-0,9 euro per azione
alla valutazione, prima di qualsiasi potenziale sinergie.