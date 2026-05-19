SYS-DAT, Intermonte alza targe price con crescita trainata da modello Buy & Build

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 8,20 euro
per azione (dai precedenti 8,00 euro) il target price
su SYS-DAT
, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che, durante l'Investor Day di ieri
, il management ha svelato i propri obiettivi di crescita organica e inorganica, puntando a raddoppiare le dimensioni dell'azienda nei prossimi tre anni
, come già realizzato nei precedenti triennali. Per raggiungere questo obiettivo, SYS prevede di mantenere una solida crescita organica di circa il 10% nel periodo, parallelamente alla continua attività di fusioni e acquisizioni (M&A), che dovrebbe contribuire per circa il 30% all'EBITDA entro la fine del periodo, mantenendo al contempo la leva finanziaria sotto controllo a circa 1x.
In particolare, SYS prevede nuovi investimenti in M&A compresi tra 40 e 55 milioni di euro
, ipotizzando in modo prudenziale un multiplo EV/EBITDA di 6x per aziende con un margine del 15%. Ciò si tradurrebbe in obiettivi triennali di fatturato compreso tra 38 e 53 milioni di euro, EBITDA tra 6 e 9 milioni di euro e utile netto rettificato tra 3 e 5 milioni di euro, con un indebitamento netto a fine piano previsto tra 25 e 40 milioni di euro (ovvero una leva finanziaria prossima a 1x in media).
"A seguito della pubblicazione del piano, abbiamo mantenuto sostanzialmente invariate le nostre previsioni per l'esercizio 2026
, basandoci sul perimetro attuale, ipotizzando al contempo un leggero aumento della crescita organica per il periodo 2027/28 - si legge nella ricerca - Sul fronte dei flussi di cassa, viene stimata una PFN di 41 milioni di euro alla fine del periodo di proiezione, ipotizzando che l'intensità del capitale circolante sul fatturato rimanga bassa e che gli investimenti in conto capitale si attestino intorno al 5% del fatturato. Le nostre ipotesi di generazione di cassa non includono né i riacquisti di azioni proprie né i proventi derivanti dall'esercizio del piano di stock option e implicherebbero un profilo di generazione di cassa più solido rispetto a quello previsto dagli obiettivi aziendali".