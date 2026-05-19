SYS-DAT, Kepler Cheuvreux alza target price: stime su cassa nel piano troppo prudenti

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 7,00 euro
per azione (dai precedenti 6,00 euro) il target price
su SYS-DAT
, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 43%.
SYS-DAT ha annunciato ieri
il suo nuovo e primo piano strategico
per il periodo 2026-2028. L'obiettivo principale è raddoppiare nuovamente fatturato, EBITDA e utile netto rettificato in tre anni, con circa il 70% della crescita derivante da crescita organica (fino al 10% annuo, circa 1,7 volte la media del mercato ICT italiano) e circa il 30% da acquisizioni (investimento di cassa di 40-55 milioni di euro a circa 6x EV/EBITDA, interamente finanziato internamente).
"Il piano si presenta come la quarta iterazione di un modello di raddoppio triennale, già implementato dal 2019 - si legge nella ricerca - Siamo rassicurati sull'esecuzione del piano
, abbiamo finalmente a disposizione obiettivi finanziari formali e siamo sempre più convinti che le previsioni sulla generazione di cassa siano significativamente prudenti rispetto al tasso di crescita storico dell'azienda".
Kepler Cheuvreux stima un ulteriore potenziale di crescita
pari a circa il 16% (circa 1,1 euro per azione) derivante da operazioni di M&A non ancora annunciate
, tramite arbitraggio sui multipli più le sinergie di integrazione. Gli analisti non hanno infatti ancora incluso i 38-53 milioni di euro di ricavi aggiuntivi derivanti da M&A previsti per il periodo 2026-2028 nelle loro stime, trattandoli come un potenziale di crescita separato.