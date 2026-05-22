Richemont, vendite 4° trimestre accelerano a +13%

(Teleborsa) - La big del lusso svizzera Richemont ha registrato un'accelerazione crescita delle vendite nel quarto trimestre fiscale, superando le aspettative degli analisti, grazie alla forte domanda di gioielli di alta gamma.



Il fatturato si è attestato a 5,4 miliardi di euro nei tre mesi conclusi il 31 marzo, leggermente superiore ai 5,31 miliardi del consensus, in crescita del 13% rispetto all'anno precedente ed a cambi costanti. Una accelerazione rispetto alla crescita dell'11% realizzata nel trimestre precedente.



La divisione gioielleria, che comprende noti marchi come Cartier e Van Cleef & Arpels, ha registrato una crescita delle vendite del 16% a valuta costante, contro l'11% previsto dagli analisti. La divisione Orologiai è cresciuta del 2%, mentre le altre divisioni hanno registrato un aumento del 7%.



A livello regionale, la performance superiore alla media è stata generalizzata in Asia (+14%) e nelle Americhe (+18%), mentre il Giappone si è distinto con un'impennata del 28%. La performance peggiore in Europa (+5%) e Medio Oriente (-3%).





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