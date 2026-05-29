Ambromobiliare, offerte di scambio obbligatorie su 4AIM SICAF e MIT SIM

(Teleborsa) - Ambromobiliare ha pubblicato oggi i documenti di offerta relativi a due offerte di scambio obbligatorie totalitarie su 4AIM SICAF e MIT SIM, entrambe quotate su Euronext Growth Milan, nell'ambito del processo di integrazione tra le tre società completato nell'aprile 2026.



Per 4AIM SICAF, l'offerta ha ad oggetto complessivamente 34.336 azioni (circa il 44,55% del capitale non ancora detenuto da Ambromobiliare), di cui 31.026 azioni di Comparto 1 e 3.310 di Comparto 2. Il corrispettivo è interamente in azioni Ambromobiliare di nuova emissione: 85.577 azioni per ogni azione di Comparto 1 e 121.154 azioni per ogni azione di Comparto 2.



Per MIT SIM, l'offerta riguarda un massimo di 748.850 azioni ordinarie, con un rapporto di cambio di 2.861 azioni Ambromobiliare di nuova emissione per ogni azione MIT SIM portata in adesione.



Per entrambe le offerte il periodo di adesione avrà inizio il 1° giugno 2026 alle ore 8:30 e terminerà il 19 giugno 2026 alle ore 17:30, con data di pagamento fissata al 26 giugno 2026.

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