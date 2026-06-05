OPS 4AIM SICAF, nella prima settimana portato in adesione l'1,99% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta di scambio obbligatoria totalitaria promossa da Ambromobiliare sulle azioni ordinarie di 4AIM SICAF , avente ad oggetto complessive massime 34.336 Azioni di 4AIM (pari a circa il 44,55% del capitale sociale), l'offerente rende noto che, dal 1° al 5 giugno 2026, sono state portate in adesione 1.532 Azioni, pari al 4,46% delle azioni oggetto dell'offerta e pari all'1,99% del capitale sociale.



Il periodo di adesione all’Offerta ha avuto inizio il 1 giugno 2026 e terminerà il 19 giugno 2026. Il corrispettivo complessivo unitario, che verrà corrisposto agli aderenti all’Offerta in data 26 giugno 2026, è pari alle seguenti azioni ordinarie di Ambromobiliare di nuova emissione: (i) 85,577 Azioni Ambromobiliare per ogni Azione di Comparto 1; (ii) 121,154 Azioni Ambromobiliare per ogni Azione di

Comparto 2.



Alla data odierna, le Azioni detenute dall’Offerente, congiuntamente alle Azioni portate in adesione all’Offerta, sono complessivamente pari al 57,44% del capitale sociale di 4AIM.







Condividi

```