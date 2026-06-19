Milano 9:54
53.026 +0,64%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 9:55
10.413 +0,13%
25.146 +0,48%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato italiano, che conclude in progresso dello 0,31%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 53.320, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 51.825. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 54.815.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```