Azimut, 1,5 miliardi di raccolta netta a maggio e 7,6 miliardi da inizio anno

(Teleborsa) - Nel mese di maggio 2026 il Gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta totale di 1,5 miliardi di euro, di cui il 57% destinato a soluzioni gestite e, in particolare, nei private markets con il co-investimento in un'operazione di private market nel settore della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, alla quale Azimut ha offerto l'accesso in esclusiva ai suoi clienti in Italia.



Questo risultato porta la raccolta netta dei primi cinque mesi dell’anno a 7,6 miliardi, pari al 76% della guidance annuale (10 miliardi), mentre le masse totali salgono a 155,7 miliardi (+10,5% da inizio 2026).



Alessandro Zambotti, CEO e CFO del Gruppo, commenta: “L'ottima performance di maggio, con oltre 1,5 miliardi di euro di raccolta, conferma la fiducia che i clienti ripongono nella strategia globale di Azimut. Questo slancio è sostenuto dalla nostra leadership nei mercati privati, dove, grazie al nostro ecosistema internazionale, abbiamo offerto ai nostri clienti l'accesso in esclusiva per l'Italia per co-investire in un'importante operazione nel settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale, al fianco di primari investitori istituzionali. La solidità della nostra piattaforma distributiva emerge chiaramente: la rete italiana di Consulenti Finanziari ha raccolto oltre 175 milioni di dollari in soli tre giorni, mentre la nostra controllata statunitense, HighPost Capital, ha raccolto contestualmente 390 milioni di dollari per il progetto. A questo successo si affianca il dinamismo delle nostre affiliate strategiche, con la significativa crescita organica di Sanctuary Wealth negli USA e una rilevante acquisizione da parte di AZ NGA per accelerare ulteriormente lo sviluppo in Australia. Grazie a questi risultati ottenuti in tutte le aree del Gruppo, la raccolta netta dei primi cinque mesi raggiunge i 7,6 miliardi di euro, spingendo le masse totali a oltre 155 miliardi di euro, con un incremento del 10,5% dall’inizio dell’anno.”

Condividi

```