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Chiusura della Borsa di Sydney
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(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 8 giugno, il mercato di Sydney è chiuso per il Compleanno del Re.
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