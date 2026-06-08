Milano 9:38
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Londra 9:38
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Chiusura della Borsa di Sydney

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Chiusura della Borsa di Sydney
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 8 giugno, il mercato di Sydney è chiuso per il Compleanno del Re.
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