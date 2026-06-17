Eni prosegue il buyback e raggiunge il 3,38% del capitale sociale

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra l'8 e il 12 giugno 2026, complessivamente 4.262.491 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,14% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 23,4605 euro per azione e per un controvalore pari a 99.999.975,62 euro.



Le operazioni rientrano nella seconda tranche del programma di buyback approvato dall'Assemblea del 6 maggio 2026 e finalizzato a riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto ai dividendi.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha acquistato 15.445.138 azioni, pari allo 0,51% del capitale sociale, per un controvalore di 359.916.503,14 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 102.273.245 azioni proprie pari al 3,38% del capitale sociale.



A Milano, intanto, peggiora la performance della Società del Cane a sei zampe , con un ribasso dello 0,68%, portandosi a 21,86 euro.









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