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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo guadagna l'1,12% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 588,15 punti.
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