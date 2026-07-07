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iVision Tech, Sharbie sigla con Ailux accordo da 3,2 milioni per servizi di Help Desk tecnico specialistico

Finanza
iVision Tech, Sharbie sigla con Ailux accordo da 3,2 milioni per servizi di Help Desk tecnico specialistico
(Teleborsa) - iVision Tech ha fatto sapere che la controllata Sharbie ha siglato un accordo con AiLux per la fornitura di un servizio di Help Desk tecnico specialistico a supporto degli installatori nelle attività di configurazione, installazione, collaudo e validazione finale con il cliente/DSO (distributori di energia) dei dispositivi CCI (Concentratori e Controllori Intelligenti, dispositivi hardware che raccolgono e
aggregano dati o flussi da più fonti per ottimizzare la prestazione di reti e impianti).

Il contratto ha una durata prevista di 36 mesi, con avvio indicativo dal mese di luglio 2026, e un corrispettivo complessivo stimato in 3,24 milioni di euro. Il contratto amplia al mondo della distribuzione dell’energia il mercato dei servizi offerti dalla piattaforma del Gruppo iVision Tech.

Sharbie è una società tecnologica B2B che sviluppa e gestisce soluzioni digitali e servizi operativi per aziende e reti professionali, con particolare esperienza nei settori della mobilità, del fleet management, dell’assistenza tecnica e dell’help desk industriale.

AiLux, technology manufacturer, sviluppa sistemi di comunicazione e automazioni per il bilanciamento, la stabilità e la sicurezza delle reti elettriche e gas con soluzioni innovative, customizzate e compliance alle specifiche tecniche di Terna, Enel e Snam.
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