Ricerca, Giappone aderisce a Horizon Europe

(Teleborsa) - A partire da oggi, il Giappone è ufficialmente associato a Horizon Europe. Con una popolazione di 123 milioni di abitanti, il Giappone è il paese più popoloso associato al programma e arricchisce la rete europea di cooperazione scientifica con uno degli ecosistemi di ricerca e innovazione più avanzati al mondo.



L'accordo consente ai ricercatori e alle organizzazioni giapponesi di partecipare a Horizon Europe a parità di condizioni con i loro omologhi degli Stati membri dell'UE e degli altri paesi associati. Potranno aderire a consorzi di ricerca internazionali e guidarli, ricevere finanziamenti dell'UE e collaborare con istituti di ricerca di eccellenza per contribuire ad affrontare le sfide globali.





L'adesione del Giappone - sottolinea la Commissione Europea- segna un passo importante nel partenariato strategico UE-Giappone e sottolinea l'impegno condiviso a favore dell'eccellenza scientifica, dell'innovazione e di una cooperazione internazionale nella ricerca aperta e basata su regole. L'UE e il Giappone amplieranno ulteriormente la cooperazione per affrontare sfide globali comuni, in particolare nei settori della transizione digitale, della salute e delle tecnologie a sostegno della neutralità climatica.



L'adesione del Giappone riguarda il Pilastro II di Horizon Europe, che dispone di un bilancio di 52,4 miliardi di euro. Questo pilastro finanzia progetti multinazionali di ricerca e innovazione volti ad affrontare le principali sfide della società legate al clima, all'energia, alla salute e all'economia digitale. Il Giappone contribuirà inoltre finanziariamente al bilancio del programma per coprire la partecipazione degli enti giapponesi.



I partecipanti giapponesi continueranno inoltre ad avere accesso ad altre parti di Horizon Europe aperte ai paesi terzi, tra cui il pilastro "Eccellenza scientifica", il pilastro "Europa innovativa" e le azioni Marie Sklodowska-Curie, che sostengono la formazione dottorale e post-dottorato e la collaborazione internazionale nella ricerca.







Con un bilancio di 93,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, Horizon Europe è il programma faro dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Sostiene la ricerca e l'innovazione d'avanguardia per affrontare le sfide globali, accelerare le transizioni ecologica e digitale, contribuire agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e rafforzare la competitività e la crescita dell'Europa. Il Giappone diventa il ventitreesimo paese associato a Horizon Europe, unendosi agli altri 22 paesi già associati.



(Foto: Jason Goh / Pixabay)

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