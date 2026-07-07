Germania, produzione industriale maggio sopra le attese a +0,9% su mese

(Teleborsa) - Aumenta più delle attese la produzione industriale tedesca a maggio 2026. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un incremento mensile dello 0,9%, dopo il +0,2% di aprile. Le stime degli analisti erano per un incremento dello 0,1%.



Su base annua si evidenzia un dato invariato dal -0,9% del mese precedente.



Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un incremento dello 0,8% su base mensile. La produzione di energia è salita dello 0,8%.

Condividi

```