Germania, prezzi import in crescita del 6,1% a giugno sopra attese

(Teleborsa) - Crescono i prezzi import in Germania a giugno. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione negativa pari a -0,7% su mese, in linea con le attese e con la variazione del mese precedente.



Su base annuale si registra, invece, un incremento del 6,1%, superiore al 6% atteso, dopo il +6,8% del mese precedente.



Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, i prezzi sono saliti del 4,3% su base annua e dello 0,1% su base mensile.



Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento del 3,5% su anno e una variazione pari a +0,1% rispetto al mese precedente.

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