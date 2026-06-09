Germania, produzione industriale di aprile recupera a +0,4% m/m e -0,54% a/a

(Teleborsa) - In recupero la produzione industriale tedesca ad aprile. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, il dato, come previsto, ha evidenziato un aumento mensile dello 0,4%, dopo il -0,1% di marzo (rivisto da -0,7%).



Su base annua si evidenzia un calo dello 0,54%, migliore, comunque, rispetto al -3,5% del mese precedente (rivisto da -3%).



Il dato che esclude l'energia e le costruzioni è risultato invariata su base mensile. La produzione di energia è salita dello 0,2%.

Condividi

```