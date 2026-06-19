Petrolio in altalena tra colloqui saltati e tregua Israele-Hezbollah

La settimana si avvia verso una chiusura sui minimi da marzo poco sopra gli 80 dollari al barile.

(Teleborsa) - Chiusura di settimana altalenante per i prezzi del petrolio, che si avviano comunque ad archiviare l'ottava con una perdita settimanale dell'8-9%, sui minimi da inizio marzo.



L'annullamento improvviso dei colloqui di follow-up previsti a Bürgenstock, in Svizzera, avevano spinto il Brent in rialzo dello 0,8% fino a 80,48 dollari al barile e il WTI vicino al +1% a 77,35 dollari, sull'incertezza circa la possibilità di trasformare l'accordo provvisorio in una pace duratura. In giornata però i prezzi sono scesi dopo che diverse fonti hanno riferito di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, negoziato da Stati Uniti e Qatar con l'aiuto dell'Iran: il Brent è arretrato fino a 79,02 dollari (-1%) e il WTI a 75,96 dollari (-0,8%).



Il quadro è cambiato di nuovo con il petrolio che ha recuperato terreno, riportandosi sopra gli 80 dollari al barile, con il Brent per consegna ad agosto scambiato a 80,38 dollari (+0,6%) e il WTI per luglio a 77,58 dollari (+1,3%).



Continuano ad arrivare intanto segnali positivi dallo Stretto di Hormuz: secondo Vance, petroliere con oltre 12 milioni di barili hanno attraversato lo stretto durante la notte, il dato più alto dall'inizio del conflitto e vicino ai circa 14 milioni pre-bellici. "Per la seconda notte consecutiva, gli iraniani non hanno sparato contro alcuna nave nello Stretto di Hormuz", ha dichiarato il vicepresidente Usa, sottolineando che Teheran "sta rispettando i propri impegni". L'accordo prevede che l'Iran consenta il transito delle navi senza pedaggi per 60 giorni, in cambio della revoca del blocco navale USA.



Diversi analisti hanno però spiegato che la riapertura dello stretto non risolverà comunque l'enorme interruzione delle forniture causata dal conflitto, e il mercato dovrà fare i conti con un deficit di scorte che emergerà più chiaramente entro fine anno.

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