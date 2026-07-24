Weidmann (Commerzbank), aperti a colloqui costruttivi con Unicredit

(Teleborsa) - "Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza di Commerzbank hanno più volte sottolineato di essere disponibili" ad avviare colloqui costruttivi con Unicredit ", lanciando un evidente segnale di apertura al gruppo bancario guidato da Andrea Orcel e di rinuncia alla battaglia per l'autonomia.



E' quando dichiarato, in un'intervista al quotidiano Handelsblatt, dal presidente del consiglio di sorveglianza di Commerzbank , Jens Weidmann, spiegando che "Anche se avremmo voluto che fosse diversamente, i rapporti di maggioranza alla prossima assemblea generale sono chiari".



Adesso "si tratta di definire, attraverso colloqui costruttivi, i punti chiave per i dipendenti, gli azionisti e i clienti della banca", ha affermato Weidmann. "Ora tutti dovrebbero comportarsi da adulti, perché una cosa è chiara: questi colloqui sono anche nell'interesse di UniCredit e non ci saranno scorciatoie passando per Berlino".



Le parole di Weidmann confermano pertanto i rumour emersi ieri da Bloomberg secondo cui UniCredit e Commerzbank sarebbero pronte a riprendere i colloqui, dato che l'acquisizione della rivale da parte della banca italiana si fa sempre più concreta.

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