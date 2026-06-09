PA, Zangrillo: Pnrr grandissima opportunità, orgoglioso dei risultati raggiunti

(Teleborsa) - "In questi anni abbiamo avuto una grandissima opportunità rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha messo a disposizione della Pubblica Amministrazione italiana circa 1,2 miliardi per realizzare i propri programmi di sviluppo di modernizzazione. Attraverso queste risorse siamo riusciti a fare tante cose importanti. Devo dire che il consuntivo di quello che abbiamo realizzato in questi anni è un consuntivo di cui io vado orgoglioso". Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo all'apertura del Forum PA.



"Devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare i programmi finanziati dal Pnrr - ha aggiunto -. Pensate che del miliardo e 170 milioni di cui disponevamo circa il 90% lo abbiamo impegnato e quindi questo significa che siamo stati capaci di utilizzare le risorse che ci venivano assegnate". "I risultati ottenuti ci dicono che siamo sulla buona strada e confermano l’efficacia delle azioni intraprese per rendere la Pubblica amministrazione più efficiente e vicina agli utenti, cittadini e imprese", ha sottolineato.



Il ministro ha evidenziato che la conclusione del PNRR a giugno non vuol dire che si smetterà di pensare al futuro della Pubblica Amministrazione. "Il primo impegno che noi dobbiamo garantire è quello di verificare che tutto quello che abbiamo realizzato in questi anni diventi un patrimonio di competenze, un patrimonio di strumenti, di processi, di modelli organizzativi che strutturalmente entrano a far parte del modo di essere della Pubblica Amministrazione", ha sottolineato.

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