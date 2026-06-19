Prosegue il rialzo di Tesmec, guida lo Star a +4,6%

(Teleborsa) - Proseguono forti gli acquisti sul titolo Tesmec che guadagna il 4,6% a 0,386 euro, posizionandosi in vetta allo Ftse Italia Star (-0,2%).



La performance odierna segue il +10,3% di ieri, registrato in scia a un report di Intermonte nel quale gli analisti ne alzato il prezzo obiettivo da 0,19 a 0,46 euro, confermando il rating "outperform".



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società che si occupa della manutenzione e dell’efficientamento di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Star . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di Tesmec è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,3977 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,3717. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,4237.

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