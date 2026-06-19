Prosegue il rialzo di Tesmec, guida lo Star a +4,6%
(Teleborsa) - Proseguono forti gli acquisti sul titolo Tesmec che guadagna il 4,6% a 0,386 euro, posizionandosi in vetta allo Ftse Italia Star (-0,2%).
La performance odierna segue il +10,3% di ieri, registrato in scia a un report di Intermonte nel quale gli analisti ne alzato il prezzo obiettivo da 0,19 a 0,46 euro, confermando il rating "outperform".
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società che si occupa della manutenzione e dell’efficientamento di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Star. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Tesmec è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,3977 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,3717. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,4237.
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