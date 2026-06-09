FTSE MIB su nuovi massimi storici grazie ad M&A banche, spicca Unipol

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, ad eccezione di Londra
, grazie ad aspettative più costruttive sul fronte geopolitico
, dopo le indicazioni di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran che stanno favorendo un ridimensionamento dei prezzi energetici. "Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo - ha detto oggi il presidente statunitense Donald Trump ai giornalisti - Potremmo avere almeno un'idea tra uno o due giorni".Il FTSE MIB ha aggiornato i massimi storici
(l'indice ha toccato i 50.208 punti), beneficiando soprattutto della seconda ondata di consolidamento del comparto bancario
domestico. Spiccano Unipol
(ai massimi dal 2008) e BPER
, grazie ai benefici attesi dall'operazione su MPS
. Bene anche la banca senese e la controllata Mediobanca
, dopo i rialzi a doppia cifra di ieri, segnalando qualche aspettativa per un possibile rilancio
Sul fronte macroeconomico
, negli Stati Uniti ad aprile il deficit commerciale è leggermente migliorato
, in linea con le attese, a -55,9 miliardi di dollari da -56,6 miliardi di marzo grazie a un aumento dell’export più ampio di quello dell'import (+2,6% e +2% m/m, rispettivamente). Per quanto riguarda la politica monetaria
, cresce l'attesa per il rialzo dei tassi da parte della Banca centrale europea, che giovedì potrebbe mantenere un tono restrittivo, preludio a un ulteriore rialzo di 25 punti base a settembre.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA
, che avanza a quota 1,157. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.326,3 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 87,69 dollari per barile, con un ribasso del 3,96%.
Lo Spread
migliora, toccando i +74 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP
decennale pari al 3,79%. Nello scenario borsistico europeo
guadagno moderato per Francoforte
, che avanza dello 0,62%, discesa modesta per Londra
, che cede un piccolo -0,41%, e bilancio decisamente positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,97%.
Giornata di forti guadagni per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
in rialzo dell'1,65%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 53.726 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,27%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star
(+1,93%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Unipol
(+5,13%), BPER Banca
(+4,04%), Mediobanca
(+4,01%) e Banca MPS
(+3,72%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris
, che prosegue le contrattazioni a -1,80%. Pensosa ENI
, con un calo frazionale dell'1,49%. Tentenna STMicroelectronics
, con un modesto ribasso dello 0,75%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Tamburi
(+7,87%), Cementir
(+6,83%), El.En
(+6,20%) e Intercos
(+4,00%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alerion Clean Power
, che prosegue le contrattazioni a -9,38%. Preda dei venditori Technogym
, con un decremento del 3,58%. Si concentrano le vendite su CIR
, che soffre un calo dell'1,88%. Vendite su Pharmanutra
, che registra un ribasso dell'1,72%.