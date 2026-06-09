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FTSE MIB su nuovi massimi storici grazie ad M&A banche, spicca Unipol

Commento, Finanza, Spread
FTSE MIB su nuovi massimi storici grazie ad M&A banche, spicca Unipol
(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, ad eccezione di Londra, grazie ad aspettative più costruttive sul fronte geopolitico, dopo le indicazioni di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran che stanno favorendo un ridimensionamento dei prezzi energetici. "Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo - ha detto oggi il presidente statunitense Donald Trump ai giornalisti - Potremmo avere almeno un'idea tra uno o due giorni".

Il FTSE MIB ha aggiornato i massimi storici (l'indice ha toccato i 50.208 punti), beneficiando soprattutto della seconda ondata di consolidamento del comparto bancario domestico. Spiccano Unipol (ai massimi dal 2008) e BPER, grazie ai benefici attesi dall'operazione su MPS. Bene anche la banca senese e la controllata Mediobanca, dopo i rialzi a doppia cifra di ieri, segnalando qualche aspettativa per un possibile rilancio

Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti ad aprile il deficit commerciale è leggermente migliorato, in linea con le attese, a -55,9 miliardi di dollari da -56,6 miliardi di marzo grazie a un aumento dell’export più ampio di quello dell'import (+2,6% e +2% m/m, rispettivamente). Per quanto riguarda la politica monetaria, cresce l'attesa per il rialzo dei tassi da parte della Banca centrale europea, che giovedì potrebbe mantenere un tono restrittivo, preludio a un ulteriore rialzo di 25 punti base a settembre.

Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA, che avanza a quota 1,157. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.326,3 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 87,69 dollari per barile, con un ribasso del 3,96%.

Lo Spread migliora, toccando i +74 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,79%.

Nello scenario borsistico europeo guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,62%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,41%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,97%.

Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo dell'1,65%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share, che arriva a 53.726 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,27%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star (+1,93%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unipol (+5,13%), BPER Banca (+4,04%), Mediobanca (+4,01%) e Banca MPS (+3,72%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -1,80%. Pensosa ENI, con un calo frazionale dell'1,49%. Tentenna STMicroelectronics, con un modesto ribasso dello 0,75%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Tamburi (+7,87%), Cementir (+6,83%), El.En (+6,20%) e Intercos (+4,00%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alerion Clean Power, che prosegue le contrattazioni a -9,38%. Preda dei venditori Technogym, con un decremento del 3,58%. Si concentrano le vendite su CIR, che soffre un calo dell'1,88%. Vendite su Pharmanutra, che registra un ribasso dell'1,72%.
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