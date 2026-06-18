Tesmec, Intermonte alza target price con leva in calo e miglioramento nell'energia

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 0,46 euro per azione (dai precedenti 0,19 euro) il target price su Tesmec , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, confermando la raccomandazione "Outperform" sul titolo.



Gli analisti hanno aumentato le previsioni di fatturato 2026-2028 del +1%/+3%/+5% (a 281 milioni di euro/310 milioni di euro/342 milioni di euro), l'EBITDA del +7%/+10%/+15% (a 50 milioni di euro/61 milioni di euro/71 milioni di euro) e l'utile netto del +43%/+29%/+31% (a 11 milioni di euro/18 milioni di euro/25 milioni di euro), con una riduzione del debito netto del 6%/7%/11% (a 119 milioni di euro/107 milioni di euro/90 milioni di euro). I fattori trainanti sono il miglioramento dei margini nel settore energetico, la normalizzazione degli oneri finanziari (13,3 milioni di euro nel 2026 rispetto a 19,7 milioni di euro nell'esercizio 2025, che includeva una perdita di 3,4 milioni di euro dovuta alle fluttuazioni dei cambi) e il capitale circolante strutturalmente più leggero in un mix di produzione Stringing in crescita. I risultati sono in linea con le previsioni del management per l'esercizio 2026 relative alla crescita delle principali voci del conto economico e all'indebitamento netto al di sotto del livello registrato al 31 marzo 2026 (126 milioni di euro). I risultati del primo trimestre 2026 (vendite in crescita del 7%, EBITDA pari a 10,1 milioni di euro, con una riduzione della PFN a causa della stagionalità) confermano la traiettoria prevista.



Tesmec è quotata a 6,4x EV/EBITDA 2026, con uno sconto del 50% rispetto al panel ponderato (70% titoli del settore automazione energetica/cablaggio, 30% titoli del settore macchine per scavo/ferrovia, a rispecchiare la composizione degli utili). Al nuovo prezzo obiettivo di 0,46 euro, Tesmec sarebbe quotata a 8,0x EV/EBITDA 2026, ancora il 38% al di sotto del panel ponderato.

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