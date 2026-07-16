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USA, PhillyFed in luglio

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USA, PhillyFed in luglio
USA, PhillyFed in luglio pari a 41,4 punti, in aumento rispetto al precedente 10,3 punti (la previsione era 12,7 punti).
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