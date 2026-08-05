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ICE, volumi in crescita del 25% a luglio con open interest a +18%

Finanza
ICE, volumi in crescita del 25% a luglio con open interest a +18%
(Teleborsa) - Intercontinental Exchange (ICE) ha comunicato che l'Average Daily Volume (ADV), il volume medio giornaliero, di luglio 2026 è salito del 25% su base annua, con open interest in aumento del 18% su base annua.

L'ADV del settore Energia è stato in aumento del 13% su base annua; in particolare, petrolio a +16%, gas naturale a +9%.

L'ADV del settore Agricoltura e Metalli è stato in aumento del 38% su base annua; in particolare, zucchero a +11% su base annua, cacao a +65%, caffè a +58%, cotone a +71%.

L'ADV totale dei finanziari è stato in aumento del 39% su base annua; in particolare, tassi di interesse a +40%.
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