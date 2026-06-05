Olidata, ok dei soci a bilancio, piani incentivazione e buy back

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Olidata ha approvato all’unanimità il bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Olidata al 31 dicembre 2025.



L’Assemblea ha approvato di destinare l’utile d’esercizio 2025 di Olidata, pari a Euro 578.723, per Euro 569.269 all’integrale copertura delle “perdite riportate a nuovo” derivanti dai precedenti esercizi e, per il residuo ammontare di Euro 9.454, alla “riserva legale”.



L’Assemblea ha inoltre approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti nel 2025, approvando la prima sezione ed esprimendosi in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa.



L’Assemblea ha approvato, l’adozione del piano di incentivazione a breve termine denominato “Piano MBO 2026” e del piano di incentivazione a lungo termine denominato “Piano di Performance 2026-2028”.



L’Assemblea ha approvato la revoca dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea in data 28 dicembre 2024, e ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie Olidata pari a 1.928.595, fermo restando che il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso eccedere il 10% del capitale sociale pro tempore della Società. L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata concessa per la durata massima consentita dalla legge, pari a 18 mesi dalla data della delibera assembleare. L’autorizzazione alla disposizione e/o all’utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate è stata concessa senza limiti temporali.











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