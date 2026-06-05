Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 4/06/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 4/06/2026 è stato pari a 3,1 miliardi di euro, in deciso ribasso (-14,68%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,63 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,38 miliardi.Tra i 763 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 367, mentre 357 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 39 azioni.