Tokyo in rally mentre si guarda a negoziati Usa-Iran

(Teleborsa) - Prevale il denaro tra le principali borse asiatiche, sostenuti principalmente dai guadagni dei principali titoli della tecnologia, in particolare i produttori di chip e altri con esposizione al settore dell’intelligenza artificiale. Il tutti mentre gli investitori valutavano i segnali di progresso nei negoziati tra Stati Uniti e Iran.



La banca centrale cinese ha lasciato invariati i tassi di riferimento sui prestiti per il 13° mese consecutivo lunedì, mentre i responsabili delle politiche monetarie bilanciano la necessità di sostenere una fragile ripresa economica con le preoccupazioni per la stabilità finanziaria. Il tasso primario sui prestiti a un anno (LPR) è stato mantenuto al 3,0%, in linea con le aspettative del mercato. Anche il LPR a cinque anni, parametro di riferimento per i mutui ipotecari, è rimasto invariato al 3,5%.



Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo , che mostra un guadagno dell'1,92% sul Nikkei 225 , proseguendo la serie positiva iniziata l'11 di questo mese; sulla stessa linea, Shenzhen guadagna lo 0,89% rispetto alla seduta precedente. In frazionale calo Hong Kong (-0,47%); in moderato rialzo Seul (+0,67%). Leggermente positivo Mumbai (+0,67%); senza direzione Sydney (-0,11%).



A proposito di titoli tecnologici, alla borsa di Seul si è distinta SK Hynix, balzando di quasi il 6% e superando Samsung Electronics per diventare la società più preziosa della Corea del Sud.

Piccolo spunto rialzista per l' euro contro la valuta nipponica , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,26%. La giornata del 21 giugno si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo -0,02%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile +0,05%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,67%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,74%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:



Martedì 23/06/2026

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 54,5 punti).

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