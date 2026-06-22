Equita Group, assemblea il 28 luglio su aumento di capitale in natura per acquisizione di Xenon

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di EQUITA Group
convoca, per il prossimo 28 luglio, l’assemblea straordinaria degli azionisti
chiamata a deliberare in merito all’aumento di capitale riservato
, da liberare mediante conferimento in natura, al servizio dell’acquisizione di Xenon AIFM annunciata il 18 marzo
.
In particolare, il board ha preso atto della perizia di stima - predisposta da PricewaterhouseCoopers Business Services, sulla base
della situazione contabile al 31 maggio 2026 - relativa alla partecipazione pari al 51,5% circa del capitale di Xenon AIFM, oggetto di conferimento in favore di EQUITA.