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Equita Group, assemblea il 28 luglio su aumento di capitale in natura per acquisizione di Xenon

Finanza
Equita Group, assemblea il 28 luglio su aumento di capitale in natura per acquisizione di Xenon
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di EQUITA Group convoca, per il prossimo 28 luglio, l’assemblea straordinaria degli azionisti chiamata a deliberare in merito all’aumento di capitale riservato, da liberare mediante conferimento in natura, al servizio dell’acquisizione di Xenon AIFM annunciata il 18 marzo.

In particolare, il board ha preso atto della perizia di stima - predisposta da PricewaterhouseCoopers Business Services, sulla base
della situazione contabile al 31 maggio 2026 - relativa alla partecipazione pari al 51,5% circa del capitale di Xenon AIFM, oggetto di conferimento in favore di EQUITA.
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