Ferrari, buyback su EXM e NYSE per oltre 17 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver di aver acquistato, tra l'11 e il 19 giugno 2026, nell'ambito del programma di buyback avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030), ulteriori 55.223 azioni ordinarie su EXM e NYSE per un controvalore complessivo di 17.176.469,87 euro, a un prezzo medio di 311,0383 euro per azione.



Dall'inizio della seconda tranche al 19 giugno 2026, Ferrari ha investito 125.381.403,07 euro per 427.782 azioni acquistate su EXM e 27.498.361,68 USD per 81.237 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



Alla stessa data, la società deteneva 17.928.690 azioni proprie ordinarie, pari al 9,57% del capitale sociale. Non è ancora stata eseguita la cancellazione delle azioni proprie approvata dall’assemblea del 15 aprile 2026.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026) al 19 giugno, Ferrari ha riacquistato in totale 1.394.464 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di 409.728.095,47 euro.



Sul listino milanese, intanto, si contrae la performance del Cavallino rampante di Maranello con i prezzi allineati a 303,2 euro, per una discesa dell'1,40%.

















Condividi

```