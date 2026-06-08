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TIM, buyback per oltre 16,7 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
TIM, buyback per oltre 16,7 milioni di euro
(Teleborsa) - TIM ha comunicato di aver acquistato tra l'1 e il 5 giugno 2026, nell'ambito della prima tranche del programma di buyback avviato il 27 maggio 2026, complessivamente 22.857.486 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 0,7316 euro per azione, per un controvalore pari a 16.772.171,51 euro.

Dall'avvio della prima tranche, TIM ha riacquistato complessivamente 22.857.486 azioni, pari a circa lo 0,1% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di 16,72 milioni di euro.

Al 5 giugno 2026, tenendo conto delle azioni proprie già detenute, la società ha in portafoglio 70.456.881 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,330% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, seduta vivace per la compagnia telefonica, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,93%.

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