EasyJet rifiuta anche la terza offerta di Castlelake

(Teleborsa) - EasyJet ha respinto tre diverse offerte presentate da Castlelake. La società di investimento ha presentato l'ultima proposta nel fine settimana, in vista della scadenza per presentare un'offerta o rinunciare all'acquisizione.



La compagnia aerea britannica ha respinto l'ultima offerta di 625 pence, ha dichiarato Castlelake in un comunicato stampa lunedì. Si tratta di un aumento rispetto ai 560 pence del 12 giugno, secondo quanto affermato dalla società.



EasyJet ha chiuso a 504 pence il 19 giugno e l'ultima offerta valuta la società circa 4,74 miliardi di sterline. Al momento la compagna aere viaggia in area 527 pence in rialzo di circa il 4,5%.



Castlelake aveva rivelato per la prima volta alla fine di maggio di essere nelle fasi iniziali di valutazione di un'offerta per la compagnia aerea low-cost. Essendo un'entità statunitense, la società non può assumere il pieno controllo di un asset aeronautico europeo e avrebbe bisogno di un partner per un'offerta di successo. La compagnia statunitense ha annunciato lunedì di aver stretto una collaborazione con Mark Breen e Peter Bellew, ex dirigente della compagnia aerea low-cost.



Il consiglio di amministrazione di EasyJet ha definito l'offerta opportunistica, dato che il prezzo delle azioni ha risentito delle conseguenze della guerra in Iran, che ha fatto aumentare i prezzi del carburante per le compagnie aeree di tutto il mondo.



La casa di investimento ha affermato che il Cda dell'azienda britannica ha mostrato "una scarsa volontà di impegnarsi in modo significativo", spingendo la società a rivolgersi agli azionisti. Castlelake ha dichiarato che offrirà un'alternativa di partecipazione azionaria parziale che consentirà agli azionisti della compagnia aerea di mantenere il proprio investimento. A maggio, la società di investimento aveva dichiarato che avrebbe fornito un aggiornamento sulle proprie intenzioni entro il 26 giugno.



Il maggiore azionista di EasyJet è la famiglia del suo fondatore, Stelios Haji-Ioannou, che detiene una quota del 15,3%. Circa il 70% delle azioni è detenuto da società di investimento, secondo i dati raccolti da Bloomberg.

Condividi

```