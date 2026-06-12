Milano 17:20
51.451 +1,87%
Nasdaq 17:20
29.701 +0,86%
Dow Jones 17:20
51.333 +0,95%
Londra 17:20
10.466 +1,57%
Francoforte 17:20
24.615 +1,67%

FOPE, l'azionista P4P International sale al 12,34% del capitale

Finanza
FOPE, l'azionista P4P International sale al 12,34% del capitale
(Teleborsa) - FOPE, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che l'azionista P4P International ha superato la soglia di rilevanza del 10% di partecipazione al capitale sociale. In particolare, detiene al 10 giugno 2026 una partecipazione pari a 672.250 azioni, pari al 12,34% del capitale. Si tratta di una holding, con sede a Bergamo, controllata da Giuseppe Pilenga. P4P International è ora il terzo azionista della societù dietro Ines Cazzola (34,23% del capitale) e Umberto Cazzola (22,53%).

(Foto: © rawpixel)
Condividi
```