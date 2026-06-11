Fidia conferma "solidità" del rilancio dopo osservazioni del revisore

(Teleborsa) - Fidia
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei controlli numerici e della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, conferma "la solidità del percorso di rilancio avviato
, sostenuto dai risultati positivi registrati nel 2025, dal miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari, dalla stabilizzazione della struttura operativa e dalle prospettive industriali". Lo si legge in una nota della società, che ha deciso di tornare sulla relazione della società di revisione Deloitte & Touche dopo che alcuni articoli di stampa ne avevano commentato il contenuto
.
La relazione del revisore alla Relazione Finanziaria Annuale 2025 contiene un paragrafo di richiamo in materia di incertezze significative relative alla continuità aziendale
. Viene precisato che la pubblicazione di uno specifico comunicato in presenza di tale richiamo costituisce adempimento informativo richiesto dalla disciplina applicabile.
La società evidenzia, in primo luogo, che la società di revisione ha espresso un giudizio positivo sia sul bilancio consolidato sia sul bilancio d’esercizio di Fidia al 31 dicembre 2025. Il richiamo contenuto nella relazione di revisione, pertanto, non costituisce un rilievo, né modifica il giudizio espresso dalla società di revisione sui bilanci. Le valutazioni degli amministratori in materia di continuità aziendale sono state svolte secondo criteri prudenziali e hanno tenuto conto, in particolare, della fase di consolidamento del percorso di riequilibrio operativo e finanziario del Gruppo, della presenza di margini economici non ancora pienamente adeguati, dell’esistenza di posizioni debitorie scadute verso fornitori, nonché della fisiologica aleatorietà connessa alle previsioni di ricavi, raccolta ordini, produzione, consegna e incasso delle commesse. Tali elementi di incertezza, rappresentati anche nei precedenti esercizi, sono stati gestiti dagli amministratori nel corso del passato esercizio nell’ambito dell’ordinaria attività di gestione, senza che ne siano derivate criticità o particolari problematiche operative per il Gruppo. In particolare, la società evidenzia che le posizioni debitorie scadute risultano in progressiva riduzione
e che i rapporti con i principali fornitori si mantengono stabili.