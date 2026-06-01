Pirelli, presentate due liste per il rinnovo del Cda

(Teleborsa) - Pirelli ha comunicato che nei termini previsti nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti convocata (in unica convocazione) per il 25 giugno sono state depositate due liste di candidati al Consiglio di Amministrazione, il cui rinnovo per gli esercizi 2026-2027-2028 è all'ordine del giorno dell'assemblea.



Camfin, unitamente a Camfin Alternative Assets, Longmarch Holding e Marco Tronchetti Provera & C., che complessivamente detengono il 26,18% del capitale sociale Pirelli, ha presentato una lista di candidati composta da Marco Tronchetti Provera, Andrea Casaluci, Michele Carpinelli, Luca Rovati, Giovanni Tronchetti Provera, Alessia Carnevale, Roberto Diacetti, Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, Costanza Esclapon de Villeneuve, Claudia Parzani, Veronica Squinzi, Michela Zeme, Roberto Burini, Antonella Carù e Alberto Villani.



Marco Polo International Italy, che complessivamente detiene il 34,1% del capitale sociale Pirelli, ha presentato una lista di candidati composta da Zhang Haitao, Xi Xiaohong e Wang Kun.



Le liste e le proposte, unitamente alla relativa documentazione a corredo, saranno messe a disposizione del pubblico entro giovedì 4 giugno.

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