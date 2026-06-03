Gens Aurea, Alessandro Baj Badino nuovo Investor Relator in vista dell'IPO prima dell'estate

(Teleborsa) - Alessandro Baj Badino è il nuovo Head of Investor Relations di Gens Aurea, azienda attiva nella compravendita di oro e preziosi che sta lavorando a una quotazione a Piazza Affari.



Negli ultimi 5 anni, prima del delisting della società, Alessandro Baj Badino è stato Head of Investor Relations di Antares Vision, leader a livello internazionale nel settore farmaceutico per le soluzioni hardware e software di Track & Trace e tra i principali player nei sistemi di ispezione. In precedenza, è stato responsabile Investor Relations di Guala Closures, Financial Director di AC Milan, Responsabile Investor Relation di Poste Italiane (dove ha partecipato alla finalizzazione dell'IPO) e Director Investor Relation per il Gruppo Lottomatica /Gtech/IGT (dove si è occupato del delisting dal mercato azionario italiano e listing su NYSE).



Gens Aurea, fondata a Milano nel 2009 e presente sul territorio italiano ed europeo, è il primo operatore professionale dell'oro a livello europeo iscritto a Banca D'Italia. Il gruppo è strutturato come un ecosistema in grado di servire tutti i segmenti di mercato, attraverso un modello di business circolare e completamente integrato. La società opera su tre direttrici di business (acquisto oro, oro da investimento e gioielleria) con 8 brand internazionali (Orocash, OroCash Invest, Luxury Zone, GioiaPura, Alfieri & St.John, Orocaja, Super Efectivo, Ouro Caixa). Con più di 855 milioni di euro di fatturato e più di 530 punti vendita fisici, il Gruppo gestisce più di 11 tonnellate di oro e un retail pari a 50 milioni di euro di fatturato.



Gens Aurea punta a sbarcare in Borsa prima dell'estate, secondo quanto riferito a Teleborsa da una fonte vicina all'operazione.



Bloomberg ha scritto il mese scorso che l'IPO potrebbe raccogliere tra i 300 e i 500 milioni di euro e che l'offerta potrebbe non generare nuovi fondi per la società, in quanto solo gli azionisti venderebbero le proprie azioni; DVC Partners è azionista di maggioranza dal 2019.



Mergermarket ha scritto la settimana scorsa che il flottante dovrebbe essere del 25-30%, per una valutazione di oltre 1,4 miliardi di euro. BNP Paribas e Jefferies sono joint global coordinators, UniCredit co-global coordinator, Banca Akros joint bookrunner e Alantra co-lead. Emintad è IPO adviser.

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