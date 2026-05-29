Diadema Capital, assemblea approva il delisting da EGM: uscita prevista il 10 giugno

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Diadema Capital Società Benefit , società di consulenza industriale e strategica quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato all'unanimità la revoca delle azioni ordinarie dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, con il 78,2% del capitale presente in assemblea. Il delisting è previsto a partire dal 10 giugno 2026.



Il socio Bridgeplanet Holding si è impegnato ad acquistare, dopo la revoca, le azioni dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera al prezzo di 1,614 euro per azione, fino a un importo massimo di 1.657.000 euro. L'assemblea ha inoltre confermato la nomina di Guido Guida quale consigliere.

Condividi

```