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Diadema Capital, assemblea approva il delisting da EGM: uscita prevista il 10 giugno

Finanza
Diadema Capital, assemblea approva il delisting da EGM: uscita prevista il 10 giugno
(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Diadema Capital Società Benefit, società di consulenza industriale e strategica quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato all'unanimità la revoca delle azioni ordinarie dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, con il 78,2% del capitale presente in assemblea. Il delisting è previsto a partire dal 10 giugno 2026.

Il socio Bridgeplanet Holding si è impegnato ad acquistare, dopo la revoca, le azioni dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera al prezzo di 1,614 euro per azione, fino a un importo massimo di 1.657.000 euro. L'assemblea ha inoltre confermato la nomina di Guido Guida quale consigliere.
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