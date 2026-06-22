Il fondo IRR di L&B Capital SGR acquisisce società per realizzare impianto fotovoltaico in Puglia

(Teleborsa) - L&B Capital SGR, società del Gruppo Bancario Ifigest specializzata nella gestione di investimenti alternativi, ha annunciato l'acquisizione, per il tramite del fondo Italian Renewable Resources (IRR) da TEP Renewables, dell'intero capitale sociale di Società Agricola TEP Foggia 4, società titolare dei diritti relativi ad un progetto autorizzato per la realizzazione di un impianto agrivoltaico situato nel Comune di Foggia (Puglia), avente una potenza nominale pari a 90 MWp.



L'operazione si inserisce nel contesto di una più ampia intesa strategica raggiunta tra L&B Capital SGR e TEP Renewables PV, finalizzata a valutare ulteriori opportunità di collaborazione e investimento nell'ambito della pipeline di progetti agrivoltaici attualmente sviluppati e promossi dal gruppo TEP Renewables.



Attraverso il fondo IRR, L&B Capital SGR promuove investimenti in società italiane attive in segmenti chiave delle infrastrutture energetiche sostenibili, con l'obiettivo di supportarne lo sviluppo industriale e la creazione di valore nel medio-lungo periodo. In questo contesto, il Progetto Foggia 4 rappresenta un asset di particolare rilevanza in quanto combina una significativa dimensione industriale con un avanzato livello di maturità autorizzativa, consentendo di accelerare il percorso di sviluppo e contribuire concretamente all'incremento della capacità di generazione da fonti rinnovabili sul territorio nazionale.



"L'acquisizione del progetto Foggia 4 rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del fondo IRR -

ha detto Riccardo Ciurlanti, Partner di L&B Capital SGR - L'operazione, unitamente all'intesa raggiunta con TEP Renewables PV per la valutazione di ulteriori opportunità di collaborazione e di investimento, conferma la nostra convinzione circa il ruolo centrale che le infrastrutture energetiche sostenibili avranno nei prossimi anni. Si tratta di un progetto di qualità, caratterizzato da una rilevante dimensione industriale e da un avanzato stato di sviluppo, che si inserisce perfettamente nella strategia del fondo volta a sostenere la transizione energetica attraverso investimenti in asset reali con solide prospettive di creazione di valore nel lungo periodo".



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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