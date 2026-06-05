Monroe Capital limita i rimborsi dal fondo di private credit dopo forti richieste di uscita degli investitori

(Teleborsa) - Monroe Capital ha iniziato a limitare i rimborsi da uno dei suoi fondi di private credit per la prima volta, dopo che gli investitori hanno cercato di ritirare circa il 10% delle quote. La decisione arriva in un contesto in cui crescono le preoccupazioni sul mercato del direct lending - prestiti diretti.



Il fondo Monroe Capital Income Plus Corp. ha restituito circa la metà dei capitali che gli investitori avevano richiesto di ritirare, secondo quanto riportato in un documento depositato, scrive Bloomberg.



La società ha introdotto un limite del 5% sui prelievi, segnando un cambiamento rispetto al primo trimestre, quando il fondo aveva rimborsato integralmente tutti gli investitori che avevano chiesto il ritiro, anche se l’importo complessivo superava leggermente la soglia del 5%.





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