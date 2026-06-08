Nurix Therapeutics vola nel pre-market su accordo da oltre 2 miliardi con Roche per farmaco oncologico

(Teleborsa) - Sugli scudi nel pre-market di Wall Street Nurix Therapeutics dopo avere siglato con la società farmaceutica svizzera Roche un accordo esclusivo di licenza e collaborazione del valore di fino a 2,3 miliardi di dollari.



L’accordo è incentrato su bexobrutideg, un trattamento per i tumori del sangue che agisce degradando specifiche proteine bersaglio. Il farmaco è previsto per l’avvio di una sperimentazione clinica di fase III per la leucemia linfatica cronica nel corso dell’estate.



Secondo i termini dell'accordo, Nurix riceverà un pagamento iniziale in contanti di 700 milioni di dollari e potrà ricevere pagamenti al raggiungimento di traguardi di sviluppo, regolamentari e di vendita, per un totale potenziale fino a 2,3 miliardi di dollari. I costi di sviluppo saranno ripartiti al 40% tra Nurix e Roche al 60%.



Le parti si divideranno equamente profitti e perdite derivanti dalla commercializzazione negli Stati Uniti. Nurix e Roche commercializzeranno congiuntamente bexobrutideg negli Stati Uniti per tutte le indicazioni.



Al di fuori degli Stati Uniti, la commercializzazione sarà affidata a Roche, mentre Nurix potrà ricevere royalty comprese tra il 10% e il 15%.



(Foto: Ragesoss)

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