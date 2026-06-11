Intesa, IMI CIB protagonista in Europa in operazioni di finanziamento per 170 miliardi di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo , attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB), si conferma tra le banche leader del mercato europeo, dove nel 2025, escludendo l’Italia, ha partecipato assieme ad altre banche a: operazioni di finanziamento del valore complessivo pari a oltre 170 miliardi di euro, come Mandated Lead Arranger, di cui deal di project finance per oltre 30 miliardi di euro, pari a oltre il 20% del totale europeo; emissioni obbligazionarie per circa 60 miliardi di euro in qualità di Bookrunner.



"Le numerose operazioni finalizzate in Europa e i rilevanti risultati conseguiti nel 2025 e nel primo trimestre 2026 confermano la nostra solidità e il nostro dinamismo - ha commentato Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB - Intesa Sanpaolo rafforza sempre di più la sua presenza sul mercato europeo nel Corporate Banking, nella finanza strutturata e nel mercato dei capitali ed è banca di riferimento nella finanza sostenibile. Le competenze e le relazioni dell’International Network della Divisione IMI CIB, in particolare quelle di Intesa Sanpaolo Luxembourg, di cui oggi celebriamo il cinquantenario, ci consentono di agire da protagonisti in più contesti internazionali, a partire da quello europeo. Contiamo di crescere ancora nell’area, grazie anche al volano degli investimenti avviati dall’UE in settori chiave come la transizione climatica, le infrastrutture digitali, l’aerospazio e la difesa, la Blue Economy e la salute".



Intesa Sanpaolo ha avuto un ruolo di primo piano in operazioni strategiche su infrastrutture, transizione energetica, telecomunicazioni, Automotive, nuovi materiali, Food & beverage e Financials. Tra le maggiori: Telefonica (2026, Spagna) - Active Joint Bookrunner nel collocamento di un’emissione obbligazionaria senior unsecured di 750 milioni di euro; Mercedes-Benz (2026, Germania) - Joint Bookrunner nel collocamento di un bond a due tranche per complessivi 1,3 miliardi di euro; Coca Cola HBC (2026, Grecia) - Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nel collocamento di un bond a tre tranche per complessivi 2,1 miliardi di euro; Engie (2026, Francia) - Joint Bookrunner nel collocamento di un green bond, in formato ibrido, per 600 milioni di euro; Belfius (2026, Belgio) - Active Joint Bookrunner per la prima volta nell’ambito del progetto Senior Non-Preferred di Belfius per 750 milioni di euro; EDF - Électricité de France (2026, Francia) - Joint Bookrunner nel collocamento di un green nuclear bond a quattro tranche per complessivi 2,75 miliardi di euro; Heidelberg Materials (2026, Germania) - Joint Bookrunner nel collocamento di un green bond per 600 milioni di euro; La Banque Postale (2026, Francia) - Active Joint Bookrunner nel collocamento dell’emissione obbligazionaria bancaria garantita per 1 miliardo di euro; Eutelsat (2026-25, Francia) - Bookrunner per l’aumento di capitale da 670 milioni di euro per l’esecuzione dell’iniziativa strategica IRIS da circa 5 miliardi; Klépierre (2025, Francia) - Coordinator per il rifinanziamento di una linea di credito revolving sindacata da 1,2 miliardi di euro per Klépierre, una delle principali società europee operanti nel settore immobiliare dei centri commerciali. La filiale di Parigi ha partecipato all’operazione in qualità di bookrunner e MLA; Stockholm Exergi - BECCS Stockholm (2025, Svezia) - Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner nel finanziamento da 700 milioni di euro a supporto della costruzione di BECCS Stockholm, uno dei più grandi impianti al mondo per la cattura e lo stoccaggio permanente di CO2; ProSieben (2025, Germania) - Advisor finanziario nell’offerta pubblica di acquisto di MFE - Media for Europe su ProSiebenSat.1 Media SE (ProSieben). Underwriter, Bookrunner e MLA nel finanziamento in pool dell’operazione.

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