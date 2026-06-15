IDNTT, al via accelerated bookbuilding per massimi 4,61 milioni

(Teleborsa) - IDNTT , facendo seguito a quanto comunicato il 14 maggio scorso e a quanto deliberato dall’assemblea del 9 giugno, ha avviato il collocamento di massime 130.000 azioni proprie detenute dalla società e di massime 1.546.000 azioni rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile per un importo massimo di Euro 4,61 milioni.



Le nuove azioni e le azioni proprie saranno offerte rispettivamente in sottoscrizione e vendita attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati italiani e/o esteri, nonché ad investitori istituzionali esteri, ad un prezzo per azione pari ad Euro 2,98, ovvero pari al prezzo medio ponderato dell’azione IDNTT nei tre mesi antecedenti la data del Collocamento– come stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IDNTT a seguito della assemblea dei soci del 9 giugno 2026.



La procedura di accelerated bookbuilding avrà inizio immediatamente. IDNTT si riserva il diritto di chiudere anticipatamente il Collocamento. Gli esiti del Collocamento saranno comunicati tempestivamente al termine della procedura di accelerated bookbuilding.



A tal riguardo, la società rende noto che l’impegno a sottoscrivere e acquistare le Nuove Azioni e/o le Azioni Proprie per un ammontare pari a Euro 3.000.000 comunicato al mercato lo scorso 14 maggio 2026 è stato assunto da Alkemia SGR, in nome e per conto del fondo di investimento chiuso e riservato denominato “PIPE”.



Nell’ambito dell’operazione e in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, la Società ha assunto nei confronti del sole global coordinator e sole bookrunner impegni di lock-up della durata di 120 giorni a partire dalla data di chiusura del Collocamento.



Le Nuove Azioni, con godimento regolare, saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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