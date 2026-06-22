Prysmian, contratto quadro da 910 milioni per interconnessioni elettriche delle isole greche

(Teleborsa) - Prysmian ha ottenuto da IPTO (Independent Power Transmission Operator), gestore della rete elettrica greca, un contratto quadro del valore di circa 910 milioni di euro per la realizzazione di interconnessioni elettriche per il Dodecaneso e le isole a nord del Mar Egeo. Il contratto, subordinato al soddisfacimento delle usuali condizioni sospensive e all'emissione di una lettera di attivazione da parte del cliente, rientrerà nel backlog di Prysmian.



Il perimetro dell'incarico – relativo al "Lotto B" – prevede la progettazione, fornitura e installazione di cavi sottomarini e terrestri per sette progetti, per un totale di oltre 900 km di cavi HVAC (corrente alternata ad alta tensione), con consegna finale prevista nel 2033. L'installazione raggiungerà una profondità massima di 1.150 metri, stabilendo un nuovo record mondiale per i cavi HVAC tripolari statici, superando il precedente primato di circa 960 metri stabilito dallo stesso Prysmian nell'ambito del progetto Creta-Peloponneso con IPTO.



"Questo è un grande passo avanti per la Grecia – ha dichiarato Raul Gil, EVP Transmission di Prysmian – Grazie alla nostra precedente esperienza nel Paese, sappiamo bene quanto sia essenziale e apprezzata dagli isolani una rete elettrica potenziata. Utilizzeremo i nostri asset – dalla progettazione, alla fornitura, dalle attività di survey all'installazione dei cavi, compresa la nostra flotta di navi posacavi all'avanguardia – per apportare questi miglioramenti di vitale importanza e non vediamo l'ora di vedere l'impatto positivo del nostro duro lavoro per le migliaia di residenti e visitatori di queste isole".



Non si tratta del primo progetto in comune: Prysmian e IPTO hanno già collaborato per le interconnessioni delle isole Cicladi (Evia, Andros e Tinos, e Syros-Lavrio) e per i progetti Creta-Attica e Creta-Peloponneso.

Condividi

```