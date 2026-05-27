Recordati, GBL acquista sul mercato lo 0,29% del capitale

(Teleborsa) - Black Mountain, veicolo di Groupe Bruxelles Lambert, ha acquistato oggi sul mercato complessive 603.747 azioni di Recordati , rappresentative del 0,29% del capitale sociale. Le operazioni di acquisto, tramite J.P. Morgan, sono state effettuate a un prezzo unitario per azione di Recordati non superiore a 51,29 euro (il corrispettivo offerto per ciascuna azione di Recordati nel contesto dell’OPA).



A seguito dei suddetti acquisti di azioni di Recordati: Black Mountain risulta titolare di 6.800.946 azioni di Recordati, rappresentative del 3,25% del capitale sociale; CVC Capital Partners risulta titolare di 3.798.648 azioni di Recordati, rappresentative del 1,82% del capitale; e Rossini risulta titolare di 97.912.463 azioni di Recordati, rappresentative del 46,82% del capitale.

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